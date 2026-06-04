Macron lamenta la muerte de Marjane Satrapi, que creó una fábula universal y conmovedora

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París, 4 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje a la francoiraní Marjane Satrapi, fallecida este jueves a los 56 años, una artista que «transformó una infancia iraní en una fábula universal» y creó un «universo conmovedor», dijo.

«Con su mirada de niña, su ironía, su ternura y sus demonios interiores, la autora creó un universo conmovedor en el que los lectores pudieron reconocerse», señaló el presidente francés en un comunicado, en el que expresó sus «sentidas condolencias» a la familia y allegados.

Macron destacó especialmente la obra más célebre de Satrapi, la saga autobiográfica ‘Persépolis’, que calificó como «un inmenso éxito popular».

Por su parte, la ministra de Cultura, Catherine Pégard, resaltó la trayectoria de la escritora, dibujante, guionista y cineasta franco-iraní, subrayando que «supo convertir su historia en arte, la intimidad en una fuerza y los dramas políticos y familiares en una llamada a la libertad».

Nacida en Irán, Satrapi creció en el seno de una familia comprometida políticamente y a comienzos de la década de 2000 publicó los cuatro volúmenes de ‘Persépolis’, obra que relata su juventud y su búsqueda de libertad, y que la consolidó como una de las voces más destacadas de la diáspora cultural iraní.

Posteriormente, publicó títulos como ‘Bordados’ y ‘Pollo con ciruelas’, galardonado con el premio al mejor álbum en el Festival Internacional del Cómic de Angulema de 2005.

Más tarde se orientó hacia el cine, adaptando junto a Vincent Paronnaud su propia novela gráfica ‘Persépolis’, además de producciones como ‘Pollo con ciruelas’, ‘The Voices’ y ‘Paradis Paris’, tanto en animación como en imagen real.

Nacionalizada francesa en 2006, Satrapi fue elegida miembro de la Academia de Bellas Artes en 2024 y siempre mantuvo una postura firme contra la dictadura iraní y en favor de las mujeres víctimas de la represión. En 2023 dirigió la publicación de la novela gráfica colectiva ‘Mujer, Vida, Libertad’, inspirada en la muerte de Mahsa Amini y las protestas que desencadenó.

«Transmito mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que encontraron en su obra una llamada a la libertad y que, junto a ella, aprendieron a proclamar: ‘Mujer, Vida, Libertad'», concluyó la ministra. EFE

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