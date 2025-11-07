Macron llega a México para reunión con Sheinbaum y su visita oficial

2 minutos

Ciudad de México, 7 nov (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a México la madrugada de este viernes para una visita oficial centrada en la cooperación política, económica y cultural, y en la que México buscará la restitución de códices históricos.

Macron aterrizó a las 00:50 hora local (06:50 GMT) en la Base Aérea Militar Número 19 de la Ciudad de México acompañado por una comitiva de altos funcionarios y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien le dio la bienvenida en nombre del Gobierno mexicano, informó la Cancillería.

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo recibirá oficialmente en Palacio Nacional, donde ambos mandatarios sostendrán un encuentro privado y posteriormente encabezarán una reunión con empresarios de los dos países, en un esfuerzo por impulsar inversiones y la cooperación estratégica.

“Va a haber una reunión privada, después una reunión de los gabinetes, luego una reunión con empresarios y luego daremos una conferencia de prensa”, señaló la mandataria durante su rueda de prensa matutina.

Fuentes del Elíseo subrayaron en París a EFE que la que será la primera visita oficial de un jefe de Estado a México desde la entrada en funciones de Sheinbaum hace un año debe servir para estrechar los vínculos con un país con el que Francia «comparte muchos valores», como la defensa del multilateralismo, la acción feminista o la importancia que da a la soberanía propia.

La visita de Macron a México -originalmente prevista para septiembre pasado y retrasada debido a las tensiones políticas en París-, se enmarca en los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, que comenzaron en 1830. EFE

csr/afs/rcf