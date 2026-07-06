Macron llega a Siria en primera visita de un jefe de Estado europeo tras caída de Al Asad

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Damasco, 6 jul (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó este lunes a Damasco, donde fue recibido en el aeropuerto internacional de la capital siria por el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al Shibani, informó la agencia oficial de noticias siria SANA.

Con esta visita oficia, Macron se convierte en el primer jefe de Estado europeo que visita Siria para reunirse con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, desde que este encabezara el derrocamiento de Bachar al Asad con una rápida ofensiva en diciembre de 2024 y asumiera posteriormente el poder. EFE

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