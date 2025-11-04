Macron no asistirá a la cumbre UE-CELAC que se celebra el domingo próximo en Colombia

2 minutos

París, 4 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, no tiene previsto acudir a la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) prevista para este domingo en Santa Marta, Colombia.

«No está previsto», respondieron este martes fuentes del Palacio del Elíseo al ser preguntadas si el presidente francés acudiría a la cita en la ciudad caribeña del próximo fin de semana, sin aclarar las razones de esa decisión.

Por parte europea, tampoco asistirán el canciller alemán, Friedrich Merz, ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En los dos casos, han explicado su ausencia por razones de agenda y por la poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno.

La última cumbre de estas características tuvo lugar en Bruselas hace dos años, tras ocho años sin haberse organizado.

La agenda, que contempla dos sesiones de trabajo, abordará la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión, las transiciones ecológica y digital, y la lucha conjunta contra la delincuencia organizada, la corrupción y el tráfico de drogas y personas, además de explorar nuevas vías de colaboración para promover la paz, la seguridad y la prosperidad.

Con más de mil millones de personas, la CELAC y la UE representan juntas el 14 % de la población mundial, el 21 % del PIB global y un tercio de los miembros de las Naciones Unidas.

Las relaciones de la UE con América Latina y el Caribe (ALC) como asociación estratégica se remontan a 1999, cuando se celebró en Río de Janeiro la primera cumbre birregional UE-ALC. Desde la creación de la CELAC en 2010, se han celebrado tres cumbres UE-CELAC en 2013, 2015 y 2023.

El comercio bilateral total de bienes y servicios entre las dos regiones ascendió a 395.000 millones de euros en 2022-2023 (un aumento del 45 % desde 2013), según datos de la UE, que es además el tercer socio comercial de América Latina y el Caribe y su principal fuente de inversión en la región, con más de 741.000 millones de euros de inversión extranjera directa en 2022. EFE

cat/atc/pddp