Macron no comenta el encarcelamiento de Sarkozy, pero entiende que el asunto genere debate

1 minuto

Zagreb, 21 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no ha querido comentar la entrada en prisión este martes de su antecesor en el cargo, Nicolas Sarkozy, pero ha reconocido que este asunto genera debate en la población y opinó que ese debate debe transcurrir de forma tranquila.

«Yo mismo no puedo criticar o comentar las decisiones judiciales. Soy responsable por el bien funcionamiento de las instituciones y para que el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo funcionen correctamente», señaló Macron, según la traducción al esloveno de su respuesta a una pregunta durante una rueda de prensa en Liubliana.

Preguntado sobre el encarcelamiento de Sarkozy, el actual presidente afirmó que no va a comentar «lo que está pasando» y entendió que el asunto provoque «comentarios».

«Debemos distinguir entre los sentimientos legítimos de los familiares y allegados (de Sarkozy) y determinadas acciones de las instituciones», dijo Macron.

Sarkozy ha sido encarcelado hoy en la prisión parisiense de La Santé a causa de la pena de cinco años impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.EFE

