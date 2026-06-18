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Macron no cree que la guerra en Oriente Medio «esté totalmente terminada»

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París, 18 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ó advirtió este jueves de que no se puede decir que la guerra en Oriente Medio «esté totalmente terminada» y adelantó que su país va a «ayudar técnicamente a reabrir» el estrecho de Ormuz, enclave esencial en la economía mundial.

«En este acuerdo hay muchos puntos de interrogación», reconoció Macron, en una entrevista al canal France 2, un día después de la Cumbre del G7 celebrada en Évian (Francia) y que culminó con la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, sellado desde el Palacio Versalles por el presidente de este último país, Donald Trump. EFE

atc/rcf

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