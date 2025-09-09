Macron nombra a miembro de su partido Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro francés

París, 9 sep (EFE).- El presidente francés, Emmmanuel Macron, nombró este martes a Sébastien Lecornu, de 39 años, miembro del partido Renacimiento del gobernante y hasta hoy ministro de Defensa, como nuevo primer ministro francés, según informó el Elíseo.

Macron le ha encomendado «la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses», precisó la Presidencia francesa en un comunicado.

Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista François Bayrou, quien presentó hoy su dimisión tras perder la víspera de forma aplastante una moción de confianza.

El antiguo miembro del centroderechista Los Republicanos (LR) es el cuarto primer ministro que Macron designa en menos de un año. Gabriel Attal (2024), Michel Barnier (2024) y François Bayrou (2024-2025) le antecedieron, todos ellos con estancias que no llegaron a un año.

Los dos últimos cayeron en sendas mociones en la Asamblea Nacional, tras el acuerdo de circunstancias entre la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierda.

Si el nuevo jefe de Gobierno no quiere acabar como sus dos predecesores, tendrá que llegar a un acuerdo de no agresión en la Asamblea ya sea con el grupo de la extra derecha de Marine Le Pen o con parte de los progresistas, a priori los socialistas.

En plena incertidumbre social y económica que atraviesa Francia, bajo la presión de los mercados y de las protestas sociales, el proyecto de Presupuesto de 2026, que ha de presentarse en octubre, será la primera prueba para el primer ministro.

Lecornu, que asumirá su nuevas funciones a mediodía de mañana miércoles en una ceremonia en Matignon de manos de Bayrou, tendrá la misión de presentar su gabinete ministerial previsiblemente en los próximos días. EFE

