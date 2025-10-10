Macron nombrará a un primer ministro tras reunión con líderes políticos en Francia

afp_tickers

El presidente Emmanuel Macron nombrará a un primer ministro «en las próximas horas», indicaron este viernes participantes en una reunión de urgencia de líderes políticos para intentar solventar la crisis política que sacude Francia.

Durante más de dos horas, Macron conversó con el oficialismo y con la oposición, a excepción de la extrema derecha y la izquierda radical, días después de que Sébastien Lecornu, su tercer primer ministro en un año, tirara la toalla.

«En principio», no habrá un adelanto de las elecciones legislativas, y el presidente nombrará a un primer ministro «en las próximas horas», indicó el presidente del grupo parlamentario independiente Liot, Laurent Panifous, al término de la reunión.

Un adelanto electoral, decidido por Macron en 2024 sin consultar a sus aliados, sumió Francia en la crisis actual, al dejar una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha gobernante y ultraderecha.

La dimisión el lunes de Lecornu, apenas 14 horas después de desvelar su gobierno, agravó la crisis, máxime cuando el Parlamento tumbó a sus dos predecesores: el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou.

El presidente francés le encargó entonces conversar con los partidos para ver si había la posibilidad de nombrar a un nuevo gobierno, que garantice cierta estabilidad y pueda aprobar unos presupuestos para 2026.

La principal misión del próximo gobierno será presentar unas cuentas que recaben una mayoría en la Asamblea y permitan sanear las arcas públicas, cuyo nivel de deuda alcanzó en junio el 115,6% del PIB.

Lecornu le sugirió entonces nombrar a un primer ministro y consideró que sus miembros no deberían tener la ambición de presentarse a la elección presidencial de 2027, a la que ya no podrá concurrir Macron.

La advertencia no es baladí. La caída del último gobierno se produjo por las críticas a la composición del gabinete del líder del partido conservador Los Republicanos (LR) y ministro del Interior, Bruno Retailleau, quien podría postularse en 2027.

– «Atónita» –

Por el momento se desconoce a quién nombrará el presidente y cuándo. El escenario que más sonaba antes de la reunión de crisis era el nombramiento de nuevo al centroderechistia Lecornu, quien dijo días atrás «no correr detrás» del puesto.

Esta hipótesis irritó a la oposición e incluso a miembros del oficialismo. «No entendería que hubiera una nueva designación de un primer ministro macronista», advirtió la ministra en funciones Agnès Pannier-Runacher.

Sin embargo, pese a que los partidos de izquierda reclamaban el nombramiento de un jefe de gobierno de este bloque, la líder ecologista, Marine Tondelier, aseguró que no será así. «Todo va a terminar muy mal», agregó, tras salir «atónita» de la reunión.

La presidencia no invitó a la ultraderechista Marine Le Pen, de Agrupación Nacional (RN), ni al jefe de la formación de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ya que pidieron elecciones anticipadas.

Le Pen, cuya formación encabeza los sondeos, prometió censurar todos los gobiernos mientras no se convoquen nuevas legislativas, mientras que Mélenchon reclamó de nuevo este viernes la dimisión de Macron, a quien acusa de aferrarse al poder.

Las miradas están puestas en qué harán los socialistas, quienes sí permitieron la adopción de los presupuestos de 2025. Pero desde entonces endurecieron su postura, al sentirse engañados por Bayrou, y ahora reclamaban un primer ministro de izquierda.

Otra de las incógnitas es si Macron abrirá un «debate», como le recomendó Lecornu, sobre la reforma de las pensiones que impuso por decreto en 2023 contra la mayoría de la opinión pública. La izquierda y los sindicatos piden su derogación.

Macron no aportó «ninguna respuesta clara», explicó el líder socialista Olivier Faure, quien advirtió que no hay garantías por ahora de que el próximo gobierno, que sería el cuarto desde septiembre de 2024, acabe censurado.

