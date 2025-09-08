Macron nombrará un primer ministro «en los próximos días», anuncia El Elíseo
París, 8 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, nombrará «en los próximos días» un nuevo primer ministro para suplir a François Bayrou, quien cayó este lunes en una moción de confianza en la Asamblea Nacional, descartando, de momento, la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, como pedía la oposición ultraderechista.
En un comunicado, la presidencia francesa informó además de que «aceptará» la dimisión que Bayrou presentará mañana martes. EFE
