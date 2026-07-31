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Macron ordena tomar medidas para reforzar las fronteras con España y ofrece apoyo de París

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París, 31 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó al Ministerio de Interior que tome «todas las medidas oportunas para reforzar los controles en la frontera con España», ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad norteafricana española de Ceuta, y ofreció apoyo de París.

«Se están manteniendo contactos con las autoridades españolas y marroquíes para garantizar un seguimiento exhaustivo de la situación y reforzar la coordinación entre los distintos servicios implicados», transmitió a la prensa el entorno del presidente.

En cuanto al ofrecimiento de ayuda, las fuentes indicaron que Francia está «dispuesta a prestar a las autoridades españolas todo el apoyo necesario, si estas lo solicitan, incluso a través de la agencia (europea) Frontex». EFE

ngp/mb

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