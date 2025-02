Macron organiza una nueva reunión de crisis sobre Ucrania tras el encuentro Rusia-EEUU

2 minutos

París, 19 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este miércoles una nueva reunión de crisis sobre Ucrania tras la del lunes, esta vez por vídeoconferencia, para analizar la situación una vez que se ha producido un primer encuentro público y físico entre responsables de Estados Unidos y de Rusia.

En espera de que se conozcan todos los participantes de esta vídeoconferencia, Macron ha simplemente indicado en una entrevista a la prensa regional francesa que se va a hacer «con varios Estados europeos y no europeos» y que en los próximos días habrá hablado con los líderes del conjunto de los 27 países de la Unión Europea.

El presidente francés habló el martes con Donald Trump tras el encuentro en Riad de una delegación estadounidense encabezada por su secretario de Estado, Marco Rubio, y otra rusa encabezada por su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Lo hizo para insistir una vez más en que «la preocupación de todos es que un simple alto el fuego no resolverá para nada el conflicto» y la prueba es el antecedente de los acuerdos de Minsk hace diez años entre Moscú y Kiev, apadrinados en particular por Francia y Alemania que «Rusia no respetó».

Aunque Macron reconoce que los movimientos de Trump pueden «reiniciar un diálogo útil» con el presidente ruso, Vladímir Putin, insiste en que el mensaje al inquilino de la Casa Blanca es que «una paz duradera no puede negociarse sin Ucrania» y que los europeos, que desde el comienzo de la guerra han apoyado a Kiev económica y militarmente, deben estar también implicados.

Sobre todo por las «garantías de seguridad» que podrán aportar en caso de un acuerdo de paz.

A ese respecto, el presidente francés clarifica su posición sobre un eventual envío de tropas europeas a Ucrania y subraya, en primer lugar que Francia no pondrá soldados «beligerantes en un conflicto, en el frente». EFE

ac/cg