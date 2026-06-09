Macron organizará una cumbre telemática del G7 y China con foco en crecimiento equilibrado

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París, 9 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, organizará el jueves una cumbre por videoconferencia que reunirá a los países del G7 y a los socios invitados a su próxima reunión en Evian (Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia), así como a China y al FMI, para fomentar la cooperación hacia un crecimiento mundial equilibrado.

«Esta cumbre tiene como objetivo iniciar una cooperación entre las economías sistémicas y emergentes para aliviar las tensiones y crear las condiciones necesarias para un crecimiento equilibrado, sostenible e inclusivo», detalló el Elíseo este martes en el comunicado en el que anunció esta reunión, bautizada Cumbre Mundial de Convergencia para el Crecimiento.

Se trata, señalaron las fuentes, de establecer asociaciones entre los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, además de la Unión Europea que es miembro de facto) y «todos aquellos que comparten su objetivo de crecimiento».

Es una meta «coherente con los esfuerzos de Francia por restablecer una industria fuerte en Europa y equilibrar el comercio con China y Estados Unidos» y «también redunda en beneficio de los países más vulnerables», precisa el texto.

Aunque el anuncio no precisa quién representará a cada país en la reunión telemática, según París ,esta conferencia «pone de manifiesto una nueva disposición por parte de China, Estados Unidos y Europa de emprender una iniciativa económica coordinada».

Es algo «importante», según el Elíseo, para la cumbre de las economías más potentes del mundo que se desarrollará en Evian del 15 al 17 de junio y una contribución también a la del G20 que tendrá lugar en diciembre. EFE

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