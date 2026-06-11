Macron pide «sincronización» entre Europa, EE.UU. y China frente a desequilibrios globales

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(Actualiza con lista de participantes e información del Elíseo)

París, 11 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este jueves la necesidad de una mayor «sincronización y coordinación» mundial, especialmente «entre Europa, China y Estados Unidos», para corregir los desequilibrios globales que amenazan el crecimiento económico y la estabilidad financiera internacional.

«Abordar los desequilibrios globales es una responsabilidad compartida, tanto de las economías con superávit como de las economías con déficit, y especialmente la sincronización y coordinación entre Europa, China y Estados Unidos del enfoque adecuado es absolutamente crítica», afirmó Macron en la apertura de la bautizada como Cumbre Mundial de Convergencia para el Crecimiento.

China estuvo representada por su vice primer ministro, Zhang Guojing, según la lista de participantes facilitada de el Elíseo, en la que figuraban por Estados Unidos su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y su representante de Comercio, Jamieson Greer.

También estuvieron el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el ministro italiano de Economía, Giancarlo Giorgetti; la titular británica de la misma cartera, Rachel Reeves; el ministro japonés delegado de Exteriores, Horii Iwao; el titular brasileño de Exteriores, Mauro Vieira; el de Economía surcoreano, Koo Yun-Cheol; y la titular india de Finanzas, Nirmala Sitharaman.

Las instituciones representadas fueron el Consejo Europeo, con su presidente António Costa; la Comisión Europea, con su responsable de Economía, Valdis Dombrovskis; y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con su directora general, Kristalina Georgieva.

El objetivo de esta cita por videoconferencia que reunió a los países del G7 y a los socios invitados a su próxima cumbre en la localidad francesa de Évian-les-Bains, así como a China y al FMI, fue tratar de «volver a situar la economía mundial en una senda de crecimiento más sólida» mediante «políticas nacionales adecuadas y una cooperación internacional eficaz», dijo Macron.

El presidente francés advirtió que los desequilibrios económicos globales se han ampliado «considerablemente» en los últimos años hasta alcanzar niveles «que no se veían desde la crisis financiera internacional de 2007-2008», una situación que se está viendo «incrementada», además, «por la actual situación geopolítica».

«Algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos son manifestaciones de esos desequilibrios globales», señaló Macron, quien indicó que esta cuestión será uno de los temas centrales de debate tanto en la próxima cumbre del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) como en la del G20 de diciembre, que estará presidida por EE.UU. y donde estará China.

Según el presidente francés, se está consolidando un consenso internacional en torno a varios principios.

En primer lugar, dijo, que los desequilibrios globales han sido persistentes y se han ampliado en los últimos años, poniendo en «peligro» el crecimiento económico y la estabilidad financiera.

En segundo lugar, que su corrección es una responsabilidad compartida tanto por las economías con superávit como por aquellas con déficit, con la necesaria colaboración estrecha de Europa, Estados Unidos y China.

En tercer lugar, que esa coordinación entre las principales economías es «esencial» para una corrección gradual y equilibrada de estos desequilibrios que favorecería un crecimiento estable y sostenible a largo plazo, en beneficio de todos.

En concreto, Macron alertó de que si estos desequilibrios no se abordan mediante un enfoque coordinado entre las principales economías del mundo, corren el riesgo de corregirse de manera desordenada, provocando ajustes económicos y financieros abruptos.

Y en cuarto lugar, según el mandatario francés, todos están de acuerdo en que abordar los desequilibrios globales es, ante todo, de interés para sus respectivas economías nacionales.

«Un reequilibrio bien calibrado sería un motor de crecimiento estable y sostenible a largo plazo», señaló.

En este contexto, reivindicó el papel central del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la supervisión de los desequilibrios globales, el asesoramiento en materia de políticas económicas y el seguimiento de los avances logrados.

Macron reconoció igualmente que Europa debe aumentar su productividad y reforzar la inversión para mejorar su competitividad y expresó su deseo de que las discusiones de este jueves permitan avanzar hacia una mejor coordinación de las políticas económicas entre las principales potencias.

«La principal cuestión es hasta dónde estamos dispuestos a llegar colectivamente para reequilibrar nuestros modelos de crecimiento y ofrecer estabilidad y prosperidad a nuestros ciudadanos», concluyó en vísperas de la cumbre del G7 que se celebrará del lunes al miércoles próximos, con la lucha contra los desequilibrios globales como uno de su ejes fundamentales.

Fuentes del Elíseo destacaron la celebración hoy de este inédito intercambio entre países del G7 y China sobre los desequilibrios macroeconómicos globales, un diálogo «sin precedentes desde la creación del G20 en 2008», subrayaron. EFE

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