Macron pide a Irán liberación «plena e inmediata» de dos franceses acusados de espionaje

3 minutos

París, 5 nov (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó este miércoles a su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, la liberación «plena e inmediata» de Cécile Kohler y Jacques Paris, los dos franceses que fueron excarcelados la víspera tras pasar más de tres años en prisión en Irán, acusados de espionaje.

Según fuentes del Palacio del Elíseo, Macron mantuvo una conversación telefónica con el presidente iraní para celebrar la excarcelación de Kohler y París, pero recalcó que «constituye un primer paso» que debe preceder a su «liberación plena e inmediata».

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este miércoles que los dos franceses fueron liberados por «clemencia islámica».

Kohler, profesora de literatura de 40 años, y su pareja, Jacques Paris, de 70, llevaban encarcelados en Irán desde el 7 de mayo de 2022, último día de un viaje turístico a Irán, y ahora se encuentran en la embajada francesa en Teherán.

«Encontré a ambos muy contentos y aliviados por su liberación», declaró el embajador francés en Teherán, Pierre Cochard, a la emisora ​​France Inter, al explicar su encuentro al recogerles la víspera en la prisión de Evin.

Macron habló con los dos por videoconferencia esta mañana y «fue muy emotivo para ellos y para el presidente. Le agradecieron su compromiso» para lograr su liberación, añadió el embajador.

La pareja fue condenada en octubre a más de 30 años de prisión por cargos de espionaje para Francia, colaboración con Israel y conspiración contra la seguridad nacional.

Su liberación se ha producido dos semanas después de que Francia pusiera en libertad condicional a la ciudadana iraní Mahdie Esfandiari, de 39 años, detenida en París en febrero pasado por supuestamente promover el terrorismo en redes sociales.

Araqchí afirmó hoy que Esfandiari se encuentra en la embajada iraní en Paris.

A principios de octubre, el Ministerio iraní de Exteriores anunció que Teherán esperaba intercambiar «pronto» a los dos ciudadanos franceses por Esfandiari, quien, según la República Islámica, fue detenida por «apoyar al pueblo palestino» con mensajes en redes sociales.

Irán ha sido acusado por países occidentales de usar a presos con doble nacionalidad y extranjeros como medida de presión o para el intercambio de prisioneros con otros Estados, una práctica calificada de “diplomacia de los rehenes” por otras naciones y organizaciones de derechos humanos.

Teherán liberó en enero a la periodista italiana Cecilia Sala en un aparente intercambio por el ciudadano iraní Mohammad Abedini, detenido en Italia a petición de Estados Unidos. EFE

cat/mr