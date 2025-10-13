Macron pide a las fuerzas políticas que trabajen por la «estabilidad y fortaleza» del país

París, 13 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este lunes a las fuerzas políticas francesas trabajar por la «estabilidad y fortaleza» del país tras anunciar la víspera los nombres que integran el segundo gobierno de Sébastien Lecornu, que celebrará mañana martes su primer consejo de ministros presidido por el jefe del Estado.

«El mensaje que Francia debe transmitir es de estabilidad y fortaleza […]. El deber de todos es trabajar por este objetivo, no apostar por la inestabilidad», dijo Macron a los medios franceses a su llegada a Egipto para asistir a la firmar del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Desde su papel de «garante de las instituciones», Macron llamó la atención sobre «muchas declaraciones que no han estado a la altura de los acontecimientos» y pidió a todos que «trabajen con rigor y respeto y sin olvidar nunca, tanto en el gobierno como en el Parlamento, que su mandato es servir, servir y servir. Dar respuestas a las preguntas del pueblo francés». EFE

