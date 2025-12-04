Macron pide a Xi pasos hacia alto el fuego en Ucrania y vínculo económico más equilibrado

Pekín, 4 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este jueves a su par chino, Xi Jinping, a implicarse en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania y reclamó corregir los desequilibrios económicos entre Pekín y Europa, al advertir de que la creciente asimetría comercial «entraña riesgos» para la estabilidad mundial.

En una declaración conjunta ante la prensa tras su reunión en el Gran Palacio del Pueblo de la capital china, Macron sostuvo que ambos países deben avanzar hacia «una paz robusta y duradera» en Ucrania, y pidió que China apoye «al menos un cese temporal de las hostilidades bajo la forma de una moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas», de cara al invierno.

«El conflicto representa una amenaza vital para la seguridad europea y para el respeto del orden internacional basado en el derecho», afirmó el mandatario francés, que remarcó que Francia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una «responsabilidad particular» en este ámbito. EFE

