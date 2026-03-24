Macron pide al presidente de Irán un compromiso «de buena fe» en las negociaciones

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París, 24 mar (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este martes a su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, a que Teherán se comprometa «de buena fe en las negociaciones con el fin de abrir una vía hacia la desescalada» en la región de Oriente Medio.

«He recordado la absoluta necesidad de poner fin a los ataques inaceptables contra los países de la región, de preservar las infraestructuras energéticas y civiles y de restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz», agregó Macron, en un mensaje en ‘X’, tras su entrevista telefónica con Pezeshkian. EFE

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