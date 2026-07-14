Macron pide cooperación «constante» europea e internacional frente a evolución terrorista

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Niza (Francia), 14 jul (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este martes mantener una cooperación «constante» entre los países europeos y sus socios internacionales para hacer frente a una amenaza terrorista que, advirtió, ha evolucionado en la última década para hacerse «más difusa, más rápida y más solitaria».

Durante el acto de conmemoración del décimo aniversario del atentado de Niza, en el que un camión arrolló a la multitud que asistía a los festejos del 14 de julio y causó 86 muertos y más de 450 heridos, explicó que el terrorismo se propaga ahora a través de las pantallas, capta a personas vulnerables y combina «fanatismo, fascinación por la violencia y desequilibrio».

Esa amenaza, dijo, mantiene además focos activos en regiones donde grupos yihadistas continúan operando.

Por ello, defendió que Francia debe seguir actuando contra esas organizaciones y subrayó la importancia del trabajo de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia, especialmente en África y Oriente Medio.

«Por eso nuestra justicia debe ser fuerte y nuestra cooperación europea e internacional constante», afirmó Macron, quien expresó su confianza en que todos los servicios del Estado permanezcan «plenamente movilizados y vigilantes» para proteger a la población.

El presidente recordó que, desde los atentados yihadistas de 2015 (en París) y 2016 (en Niza), Francia ha reforzado de forma significativa su arquitectura de lucha antiterrorista, con más competencias y recursos para los servicios de inteligencia, la creación de la Fiscalía Nacional Antiterrorista y nuevas herramientas legales para intervenir de forma preventiva.

Según indicó, desde entonces las autoridades han frustrado 24 proyectos de atentado, un resultado que atribuyó al trabajo discreto de los servicios de seguridad y que, dijo, ha permitido salvar vidas.

Macron insistió, no obstante, en que la respuesta al terrorismo no puede limitarse a la acción policial o judicial y defendió la prevención mediante la educación, el fortalecimiento del espíritu crítico, la implicación de las familias y la actuación temprana de los servicios públicos ante procesos de radicalización.

A su juicio, ese combate debe librarse «cada día», respetando el Estado de derecho y preservando la unidad nacional, porque «eso es lo que nos hace más fuertes y nada más», subrayó. EFE

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