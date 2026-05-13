Macron pide más financiación para las operaciones de paz lideradas por la Unión Africana

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Nairobi, 13 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este miércoles más financiación para las operaciones de paz lideradas por la Unión Africana (UA) en el continente, y subrayó el apoyo de su país a las iniciativas de la organización para acabar con conflictos.

«Creemos que los problemas africanos deben, ante todo, ser resueltos y coordinados por África, y que el organismo legítimo para ello es la Unión Africana», subrayó Macron en una comparecencia en la sede la de la UA en la capital de Etiopía, Adís Abeba.

«Francia se ha comprometido sistemáticamente en los últimos años a apoyar los esfuerzos de mediación africanos», señaló el líder francés, que se reunió en Adís Abeba con el presidente de la Comisión de la UA (secretariado), Mahmoud Ali Youssouf, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

Macron abogó por poner en práctica la Resolución 2719 (2023) del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esa resolución establece un marco para la financiación de las operaciones de apoyo a la paz lideradas por la Unión Africana y autorizadas por el Consejo de Seguridad mediante contribuciones obligatorias de las Naciones Unidas, según cada caso.

De acuerdo con el jefe de Estado francés, la aplicación de ese texto «permitirá una financiación adecuada, predecible y sostenible para las operaciones de mantenimiento de la paz en África y reforzará la credibilidad del papel de la Unión Africana».

«Esta resolución aún no se ha implementado de forma directa y concreta debido a su estancamiento», aseveró el mandatario, al remarcar que «el multilateralismo funciona cuando se asignan los recursos necesarios».

También recordó el Fondo de Paz creado por la UA, que ha recaudado 400 millones de euros hasta la fecha, si bien el objetivo «es alcanzar los 1.000 millones de euros».

«Francia -prosiguió- ha manifestado su disposición y hemos decidido conjuntamente organizar una conferencia internacional en París durante el último trimestre de este año para recaudar fondos adicionales y movilizar a nuevos socios públicos y privados para este Fondo de Paz de la Unión Africana».

Youssouf, por su parte, defendió la idea de «soluciones africanas a los problemas africanos» y dijo haber «alcanzado un consenso» con Macron sobre «cómo y por qué medios Francia podría contribuir a apoyar estas soluciones».

«Creo que las ideas que él propuso son válidas», añadió Youssouf.

Macron llegó este miércoles a Adís Abeba tras asistir el lunes y el martes en Nairobi, capital de la vecina Kenia, a la Cumbre África Adelante, una conferencia francoafricana a la que asistieron 35 jefes de Estado y Gobierno africanos.

Copresidida por Macron y su homólogo keniano, William Ruto, esa cumbre es la primera de este tipo que acoge un país anglófono desde que empezaron estas reuniones francoafricanas en 1973.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia buscó en la cumbre de Nairobi nuevas alianzas estratégicas con África, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona. EFE

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