Macron pide que se aceleren las medidas de seguridad en el Louvre tras el robo de joyas

1 minuto

París, 22 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este miércoles que se acelere la implantación de medidas de seguridad en el Museo del Louvre, tres días después del robo de ocho joyas de la corona de Francia por un comando de cuatro ladrones.

En la reunión de hoy del Consejo de Ministros, presidida por Macron, el jefe del Estado francés indicó que «se estaban implementando medidas de seguridad en el Louvre y solicitó una aceleración de estas medidas», informó la portavoz del gobierno, Maude Bregeon, en rueda de prensa. EFE

