Macron pide reunión urgente de la ONU ante una «escalada actual peligrosa para todos»

1 minuto

París, 28 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este sábado que la «escalada actual» en Oriente Medio es «peligrosa para todos» y que «debe cesar», además de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

En un mensaje en su cuenta de X, sostuvo que el «desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional».

«La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional», señaló el mandatario. EFE

