Macron pide una «desescalada rápida» en Oriente Medio y moratoria a infraestructura civil

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves en Bruselas una «desescalada rápida» en el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán y extendido a otros países de Oriente Medio, así como una «moratoria» en ataques sobre infraestructuras y personas civiles.

«Defendemos la idea de una moratoria sobre las infraestructuras civiles, las personas civiles en este conflicto, una desescalada rápida. Y mientras la región entra en un período de fiesta religiosa, creo que todos los espíritus deberían calmarse y el combate debería detenerse al menos por unos días», dijo Macron a su llegada a la cumbre de líderes europeos en la capital belga. EFE

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