Macron pide una «desescalada rápida» en Oriente Medio y moratoria a infraestructura civil

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves en Bruselas una «desescalada rápida» en el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán y extendido a otros países de Oriente Medio, así como una «moratoria» en ataques sobre infraestructuras y personas civiles.

«Defendemos la idea de una moratoria sobre las infraestructuras civiles, las personas civiles en este conflicto, una desescalada rápida. Y mientras la región entra en un período de fiesta religiosa, creo que todos los espíritus deberían calmarse y el combate debería detenerse al menos por unos días», dijo Macron a su llegada a la cumbre de líderes europeos en la capital belga.

Macron sostuvo que la escalada que tuvo lugar en la madrugada del jueves tras ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registrara un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, es «imprudente», y dijo que habló con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre estos eventos.

«Esta escalada es imprudente. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump y él mismo, en la noche, llamó a poner fin a todos esos bombardeos y ataques contra las infraestructuras civiles, gas, petróleo, pero también agua», explicó.

El presidente francés reiteró la posición de su país del «retorno a la negociación y al diálogo», y señaló como prioridades «intentar al máximo preservar y salvar las capacidades de producción» para después «dar perspectivas claras sobre la reapertura de las vías de circulación» en referencia al estrecho de Ormuz.

Con respecto a Ucrania, reiteró que debe implementarse el préstamo de 90.000 millones de euros acordado el pasado diciembre y al que se oponen Eslovaquia y Hungría, con cuyo presidente, Viktor Orban, aseguró, habla habitualmente sobre este tema.

En cuanto a los temas que se tratarán en la cumbre del Consejo Europeo, el mandatario francés puso el foco en la competitividad y señaló que quieren «más simplificación» y «un mercado único europeo más profundo para avanzar más rápido y ser más competitivos».

«Queremos más inversión, en particular en innovación, investigación y tecnología. Queremos una diversificación de nuestras asociaciones, que es necesaria en el contexto geopolítico que conocemos», aseveró.

También habló de «interferencias graves» en la campaña electoral en Eslovenia, cuyo primer ministro, Robert Golob, denunció, ha sufrido «desinformación e interferencia de terceros países», motivo por el que pudo hablar con él en la víspera.

«Los europeos deben movilizarse para proteger a nuestras democracias de estas interferencias. Es una necesidad, es ese escudo democrático en el que creemos», dijo. EFE

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