Macron pide una subida «masiva» del presupuesto UE y un préstamo para la investigación

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París, 22 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, avanzó este viernes que durante los próximos meses va a dar la batalla para conseguir un aumento «masivo» del presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 y un préstamo en el mercado para financiar la innovación y las tecnologías críticas.

«Si no se aumenta masivamente su volumen, Europa no estará a la altura en materia de defensa y de seguridad, de tecnologías cuánticas, de inteligencia artificial y de tecnologías verdes», declaró Macron en un discurso en el centro de cálculo del Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas de Bruyères le Châtel, al sur de París.

El presidente francés advirtió de que, en tecnologías críticas como las cuánticas, la inteligencia artificial o los semiconductores, «si no hacemos ahora las inversiones, salimos del paisaje», en el que llevan ventaja Estados Unidos y China.

Para ilustrar la urgencia, explicó que en el caso de las tecnologías cuánticas, sólo en el último año la valoración de las empresas estadounidenses ha pasado de ser tres veces superior al de las europeas a siete veces superior.

También dio por hecho que «no se alcanzará» el objetivo del 20 % de producción mundial de semiconductores para 2030 que se había marcado la UE con su conocido como ‘Chip Act’ para reducir la dependencia en semiconductores, teniendo en cuenta que Taiwán acapara el 90 % de esas capacidades.

Por eso, defendió la idea de «un préstamo europeo para la investigación, la innovación y para las tecnologías críticas», como el que se lanzó de forma colectiva por los países de la Unión Europea durante la crisis de la covid o, más recientemente, para ayudar a Ucrania.

Frente a las reticencias en muchos países para utilizar ese mecanismo de recurso a los mercados por el elevado nivel de deuda, Macron señaló que Estados Unidos o China están más endeudados y además «hay una urgencia de soberanía, de investigación, de tecnología».

En paralelo a esas financiaciones públicas, insistió en que también que hay movilizar el capital privado para la innovación, y eso pasa por la unión del mercado de capitales porque «es la única forma de tener actores privados que inviertan en las tecnologías.

Explicó que la fuerza de Estados Unidos es, precisamente, disponer de «un mercado integrado» que le permite atraer los capitales propios, pero también del resto del mundo.

Frente a eso, se quejó de que en la UE se ha creado una reglamentación para el sector bancario y de los seguros con la que en realidad a las entidades «se les prohíbe financiar la innovación y los fondos propios» de las empresas.

De esa forma, añadió, el ahorro de los europeos, que es muy superior al de los estadounidense, termina financiando las obligaciones de deuda de todo el mundo y el mercado financiero estadounidense del que se nutren sus empresas, en lugar de las europeas.

El presidente francés avisó de que frente a la «aceleración» que se está dando en tecnologías críticas como la cuántica, la inteligencia artificial o los semiconductores «ningún país (europeo) podrá tener éxito solo».

Anunció que su país va a poner 1.000 millones de euros de dinero público para el plan nacional de tecnologías cuánticas con los que espera que, gracias a las aportaciones adicionales de programas de armamento, de los centros de investigación, de la UE y a la movilización de capitales privados, se movilicen en total «cerca de 3.000 millones en cinco años».

Además, Francia dedicará 550 millones de euros para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

Macron dijo que los europeos tienen que «asociar mucho mejor el sector público y privado» en las tecnologías críticas y protegerse como ya hacen estadounidenses y chinos, y eso debe empezar mediante el reforzamiento del sector y sus empresas con encargos públicos.

«Los pedidos públicos son clave, y en particular en los segmentos de investigación y de industrialización», insistió. EFE

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