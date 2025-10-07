The Swiss voice in the world since 1935
Macron pide unir fuerzas para la paz dos años después del ataque de Hamás a Israel

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 7 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este martes a unir «todas las fuerzas» para combatir el antisemitismo «en todas partes» y «construir la paz» en Oriente Medio, al cumplirse dos años del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel, que causó 1.200 muertos y en el que fueron secuestradas 251 personas.

«Una abominación como esta no debe volver a ocurrir. Unamos todas nuestras fuerzas para combatir el antisemitismo en todas partes y construir la paz», manifestó el jefe del Estado francés en un mensaje en sus redes sociales, en el que abogó por un alto el fuego «sin demora».

Esa incursión de Hamás en Israel desencadenó la actual guerra en Gaza, en la que se estima que han muerto más de 67.000 personas a manos del Ejército israelí.

«Dos años después del horror indescriptible del terrorismo de Hamás, el dolor sigue latente. No olvidamos», declaró Macron, al citar en concreto a «todas las víctimas, incluyendo a 51 compatriotas» y a «los 48 rehenes que aún se encuentran en poder de Hamás».

Francia trabaja «incansablemente» por el regreso de los rehenes, aseguró Macron, que reiteró su llamamiento para la liberación de todos ellos.

«Compartimos el dolor de las familias de las víctimas y la angustia de quienes aún esperan», concluyó el presidente francés. EFE

cat/lmpg/cg

