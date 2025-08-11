Macron predice un desastre anunciado sin precedentes con el plan israelí para Gaza

2 minutos

París, 11 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que el plan del Gobierno israelí para tomar el control total de Gaza sería «un desastre anunciado de una gravedad sin precedentes», además de «una fuga hacia adelante en la guerra permanente» que perjudicaría a ambas partes.

«Los rehenes y la población de Gaza van a seguir siendo las primeras víctimas de esta estrategia», subraya en una declaración publicada este lunes por el Elíseo, que insiste en que la forma de terminar ya con la guerra es «un alto el fuego permanente».

Para eso, y porque asegura que Francia quiere trabajar «para la seguridad de Israel, la liberación de los rehenes, la reanudación de las acciones humanitarias y el apoyo a la población palestina», recuerda que lo que propone es una misión de estabilización bajo mandato de la ONU.

Esa propuesta -recuerda el presidente francés- quedó asentada en la conferencia celebrada el mes pasado en Nueva York bajo presidencia de Francia y Arabia Saudí, y en la que se consiguió «por primera vez un llamamiento unánime al desarme de Hamás, y a la liberación de los rehenes por parte de los actores regionales».

Macron insiste en dos ideas: «No a una operación militar israelí», en una clara alusión al plan presentado el pasado viernes por su primer ministro, Benjamín Netanyahu, y «sí a una coalición internacional bajo mandato de la ONU para luchar contra el terrorismo, estabilizar Gaza y apoyar a su población y poner en marcha una gobernanza de paz y de estabilidad».

Eso significa que el Consejo de Seguridad de la ONU debe poner en marcha esa misión y dotarla de un mandato, ya que para el presidente francés «es la única vía creíble para salir de una situación inaceptable» tanto para las familias de los rehenes en Israel como para los habitantes de Gaza.

«El único camino creíble -concluye- para empezar a salir de la guerra permanente y reconstruir la paz y la seguridad para todos».

Macron dijo el mes pasado que durante la Asamblea General de la ONU en septiembre reconocerá formalmente el Estado palestino, un anuncio que pretendía conseguir que se sumaran otros países occidentales que no lo han hecho, y en paralelo que haya países árabes que establezcan relaciones diplomáticas normales con Israel para hacer avanzar la idea de los dos Estados. EFE

