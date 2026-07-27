Macron promete estudiar la movilización de aeronaves para el megaincendio de Burdeos

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París, 27 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió examinar «en las próximas horas» si se pueden movilizar medios aéreos militares y privados para que puedan actuar de noche ante el megaincendio que ha quemado 42.000 hectáreas a las puertas de Burdeos y ha conducido a evacuar a más de 200.000 personas.

Macron, dijo este lunes por la tarde no poder responder de forma inmediata a esa cuestión de la continuidad de los medios aéreos contra el fuego que le planteó como la principal carencia el responsable de la lucha contra el fuego en el departamento de Gironda, cuando se lo preguntó la prensa durante una comparecencia pública desde Burdeos.

En todo caso, señaló que el ministro del Interior, Laurent Núñez, el director general de Protección Civil, Julien Marion, que le acompañaban en esa comparecencia, así como el Ejército, estaban movilizados para «aportar una respuesta en el plazo más breve» a esa demanda.

Recordó que por el momento, los medios aéreos que están desplegados en el incendio gigante de los departamentos de Gironda y de las Landas y la doctrina de intervención contra el fuego «no permite» realizar vuelos nocturnos.

Pero también insistió en que «hay que adaptarse» porque las condiciones que se viven son muy particulares, con noches muy calurosas que no ofrecen tregua y por la dimensión de lo que ocurre.

Sobre la situación de los incendios, Macron subrayó que el del departamento de las Landas, que había empezado el jueves en Biscarrosse y ha quemado 3.600 hectáreas, «está fijado», es decir que no avanza.

En paralelo, reconoció que en Gironda, el departamento de Burdeos, el fuego «sigue siendo virulento», y advirtió de que «hay que ser extremadamente prudentes para las próximas horas y para los próximos días».

Sobre todo, porque a partir de este martes llega a la región una nueva ola de calor, con temperaturas máximas de 37 grados en Burdeos, que subirán a 38 el jueves, según Météo France.

El jefe del Estado rechazó las acusaciones que se le hacen de no haber anticipado las necesidades en la lucha contra el fuego, en particular en términos de medios aéreos.

A preguntas de la prensa sobre si los medios son suficientes, replicó que cuando llegó al poder en 2017 no se habían encargado los bombarderos de agua Dash y no se habían encargado desde hacía 15 años hidroaviones de tipo Canadair.

Añadió que en estos diez años que lleva en el Elíseo «casi» se ha duplicado el presupuesto de la Protección Civil, que se ha modificado la organización y ahora hay «67 aeronaves movilizadas en Francia», lo cual es «un récord histórico».

Además, destacó que pese al fuerte uso que se está dando a las aeronaves este año, el nivel de disponibilidad se mantiene en el 70 %.

También que se está utilizando el avión de transporte militar A400M como bombardero de agua, que puede soltar 20 toneladas, y que fue Francia el país que estuvo a la iniciativa del mecanismo de solidaridad europeo en la lucha contra el fuego.

Un mecanismo con el que en otras ocasiones Francia ayudaba a otros países de la UE, pero que ahora está permitiendo que una docena de aeronaves llegadas del extranjero estén operando en Francia. EFE

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