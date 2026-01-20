Macron propone a Trump una cumbre del G7 en París con rusos, ucranianos y daneses

París, 20 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha propuesto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrar una cumbre del G7 en París el próximo jueves, a la que podría invitar a Rusia, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de su guerra en Ucrania, así como a ucranianos y daneses, confirmaron hoy fuentes del Palacio del Elíseo.

«Ese mensaje privado es real», dijeron a EFE fuentes del entorno del presidente francés, confirmando el mensaje que Trump desveló en su red social Truth Social, en el que el presidente francés invita al presidente estadounidense a hacer escala en París tras su asistencia al Foro de Davos para abordar los desacuerdos sobre Ucrania, Groenlandia y Siria. EFE

