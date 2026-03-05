The Swiss voice in the world since 1935

Macron propone un plan para acabar con los enfrentamientos entre Hizbulá e Israel

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 5 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves un plan para acabar con las actividades militares de Hizbulá, al tiempo que prometió el envío de ayuda militar al Ejército libanés.

En un mensaje en sus redes sociales aseguró que ha mantenido contactos al más alto nivel, incluidos los líderes de Estados Unidos, Israel y Líbano, para «establecer un plan con vistas a poner fin a las operaciones militares que Hizbulá e Israel llevan a cabo actualmente a ambos lados de la frontera». EFE

lmpg/cat/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR