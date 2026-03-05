Macron propone un plan para acabar con los enfrentamientos entre Hizbulá e Israel

1 minuto

París, 5 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves un plan para acabar con las actividades militares de Hizbulá, al tiempo que prometió el envío de ayuda militar al Ejército libanés.

En un mensaje en sus redes sociales aseguró que ha mantenido contactos al más alto nivel, incluidos los líderes de Estados Unidos, Israel y Líbano, para «establecer un plan con vistas a poner fin a las operaciones militares que Hizbulá e Israel llevan a cabo actualmente a ambos lados de la frontera». EFE

lmpg/cat/lss