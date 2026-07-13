Macron reúne a la Coalición de los Voluntarios para reforzar el apoyo militar a Ucrania

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París, 13 jul (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, copreside este lunes en París, junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, una cumbre de la Coalición de los Voluntarios destinada a reforzar el apoyo militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para favorecer un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones de paz.

Uno de los asuntos centrales será el fortalecimiento de la defensa antiaérea y antibalística de Ucrania.

Primera reunión de la Coalición Antibalística

Con ese objetivo, Francia organiza hoy también la primera reunión de trabajo de líderes en un proyecto europeo para desarrollar un sistema complementario de defensa aérea basado en la cooperación entre varios países europeos y sus industrias de defensa, con una participación relevante de Ucrania y aprovechando la experiencia adquirida por sus fuerzas durante la guerra.

Será justo antes de la cumbre de los líderes de la Coalición de los Voluntarios, que empieza a las 17.00 horas (15.00 GMT), cuando los participantes en la llamada Coalición Antibalística celebrarán una primera reunión de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a la que asistirá el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, según su agenda.

Macron, tras mantener una reunión bilateral con Zelenski en el Elíseo, clausurará esa primera reunión de la Coalición Antibalística, centrada en el refuerzo de la cooperación industrial en defensa y en el desarrollo de capacidades para mejorar la protección aérea de Ucrania.

París recordó que Ucrania ya dispone de sistemas franco-italianos SAMP/T desplegados sobre el terreno y que se trabaja en una nueva generación de esta capacidad. El Elíseo también destacó la disposición expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para facilitar a Ucrania los medios necesarios para fabricar interceptores Patriot.

Tras ese encuentro sobre el proyecto europeo antibalístico, la cumbre de la Coalición de Voluntarios, que se celebrará en el Hotel Nacional de los Inválidos con la participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, congregará a representantes de 37 países, incluidos Moldavia y Macedonia del Norte, incorporados recientemente a la coalición, así como a las instituciones europeas y a la OTAN.

Al menos 25 jefes de Estado y de Gobierno asistirán al encuentro, entre ellos Sánchez.

La cita tendrá lugar en la víspera del desfile del 14 de julio, al que Macron ha invitado a todos los países participantes en la coalición, y busca consolidar los avances alcanzados tras las cumbres del G7 y de la OTAN en favor del respaldo a Kiev y del refuerzo de las sanciones contra Moscú, especialmente mediante la lucha contra la denominada «flota fantasma», utilizada por Rusia para eludir las restricciones internacionales.

Planificación operativa de garantías de seguridad

La cumbre permitirá además revisar la planificación operativa de las garantías de seguridad para Ucrania, en línea con la Declaración de París del 6 de enero de 2026, así como avanzar en la organización de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNFU), cuya estructura operativa, bajo liderazgo franco-británico, ya está plenamente constituida y operativa en Francia, según fuentes de la Presidencia francesa.

Según el Elíseo, este contingente iniciará próximamente ejercicios militares fuera de territorio ucraniano mientras no existan las condiciones para un eventual despliegue tras un alto el fuego, con el objetivo de demostrar la credibilidad de los compromisos de seguridad asumidos por los países participantes.

La jornada concluirá con una declaración conjunta ante la prensa de Macron, Zelenski, Starmer y Merz, antes de una cena ofrecida por el presidente francés en el Palacio del Elíseo. EFE

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