Macron reafirma que el acuerdo comercial UE-Mercosur «no puede firmarse» sin salvaguardas

Bruselas, 18 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó este jueves que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur «no se puede firmar» sin las salvaguardas que solicita su país y pidió, por ello, que el tratado se concluya «correctamente» para respetar a los agricultores europeos.

«Quiero decirles a nuestros agricultores, que han dejado clara la postura de Francia desde el principio: en cuanto al Mercosur, creemos que el acuerdo es insuficiente y no puede firmarse», declaró Macron a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Bruselas, en el que va a pedir un aplazamiento de la firma prevista el próximo sábado en Brasil. EFE

