Macron reafirma que el acuerdo comercial UE-Mercosur «no puede firmarse» sin salvaguardas

2 minutos

Bruselas, 18 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó este jueves que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur «no se puede firmar» sin las salvaguardas que solicita su país y pidió, por ello, que el tratado se concluya «correctamente» para respetar a los agricultores europeos.

«La postura de Francia desde el principio es clara en cuanto al Mercosur, creemos que el acuerdo es insuficiente y no puede firmarse», declaró Macron a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Bruselas, en el que va a pedir un aplazamiento de la firma prevista el próximo sábado en Brasil.

Para el jefe del Estado francés se trata de «una cuestión de coherencia europea» y abogó por una Europa que proteja «mejor» su agricultura y a sus productores, por eso pidió que «se continúe trabajando para que las cosas se hagan correctamente» y se aplace la firma al próximo año, tras tener claras todas las salvaguardas.

Pese a reconocer que se han introducido mejoras en las salvaguardas que Francia pidió para respaldar el acuerdo, consideró que «esto no es suficiente». «Nuestros agricultores no deben ser sacrificados por este acuerdo», recalcó.

Francia reclama, entre otras, una cláusula de salvaguardia para poder recuperar el control si los mercados se desestabilizan, indició Macron, que se enfrenta a una ola de protestas de agricultores especialmente en el sureste de su país contra el sacrificio de ganado vacuno afectado por la dermatosis nodular contagiosa, por el Mercosur y contra la reforma de la Política Agrícola Común.

Y advirtió: «Si hoy quieren imponer esto cuando no tenemos visibilidad sobre todo, se lo digo muy claramente: Francia se opondrá» a dar su aval para la firma del acuerdo en una votación de los jefes de Estado y de Gobierno que puede salir adelante con mayoría cualificada, y en la que Macron, por tanto, no tiene posibilidad de ejercer derecho de veto.

Francia cursó formalmente el pasado domingo su petición de que se posponga hasta 2026 la votación prevista en este Consejo Europeo para obtener las salvaguardas que reclama.

Tras décadas de negociaciones entre ambos bloques, el acuerdo de la UE con el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) facilitaría la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, así como las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores. EFE

