Macron rechaza dimisión de ministra francesa opuesta a reautorización de pesticidas

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El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó este miércoles la dimisión de su ministra de Transición Ecológica, quien decidió finalmente continuar en el cargo pese a la reautorización de pesticidas nocivos para las abejas, anunció su oficina.

La ministra Monique Barbut había anunciado su dimisión después que el martes el Parlamento francés aprobara una ley agrícola que permite volver a utilizar dos pesticidas que, según sus detractores, dañan a las abejas y la salud de la población.

Es «un retroceso ambiental excesivo», escribió en la red social LinkedIn Barbut, que dirigió anteriormente WWF Francia y fue secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Pero Macron «no aceptó» su dimisión y la ministra decidió «continuar con su misión a petición» del presidente, que «le garantizó su apoyo», «ante la urgencia de actuar frente a las consecuencias del cambio climático», indicó la oficina de Barbut a AFP.

La legislación aprobada otorga a la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria y del Medioambiente (Anses) francesa la autoridad para autorizar de manera condicional el uso de acetamiprid y flupiradifurona.

Los defensores de la medida sostienen que los productores franceses de remolacha azucarera, manzanas y avellanas necesitan estos insecticidas, prohibidos en Francia desde 2018 y 2019, respectivamente, para poder competir con sus rivales europeos.

Estos plaguicidas están permitidos en la Unión Europea, pero cada país puede limitar su uso.

«En 2016, Francia tomó la decisión de prohibir el acetamiprid en nombre del principio de precaución, basándose en los dictámenes científicos disponibles», escribió horas antes Barbut.

«Diez años después, lejos de haber disipado las inquietudes, los estudios científicos siguen alimentando las dudas sobre sus efectos para la salud humana y el medioambiente», criticó.

La adopción de la ley sacó a la luz las divisiones entre los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, ilustradas en un enfrentamiento en el hemiciclo entre la ministra de Agricultura, la conservadora Annie Genevard, y la ex primer ministra centrista Élisabeth Borne, a menos de un año de la próxima elección presidencial.

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