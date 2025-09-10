Macron recibe a familias de rehenes israelíes en vísperas de reconocer al Estado palestino

París, 10 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este miércoles en el Palacio del Elíseo a familias de rehenes israelíes secuestrados por el grupo islamista Hamás en Gaza, en vísperas de su reconocimiento del Estado palestino, para reafirmarles que está haciendo «todo lo posible» por su liberación.

La Presidencia francesa señaló, en un comunicado publicado antes del encuentro, que Macron reiteraría el inquebrantable apoyo a las familias de los rehenes que llevan en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023, más de 700 días.

En concreto, Macron se reunió con la madre de Guy Gilboa Dalal, de quien Hamás publicó un vídeo el viernes pasado del momento de su secuestro, así como con el padre de Guy Iluz, el hermano de Nimrod Cohen y la madre de Evyatar David, cuyo vídeo con aspecto demacrado fue divulgado en agosto.

El jefe del Estado francés trasladó a los cuatro familiares de rehenes que Francia, junto con sus socios y en el marco de las iniciativas que ha puesto en marcha, está haciendo «todo lo posible» para lograr la liberación de todos los que aún permanecen retenidos, en colaboración con Catar, Egipto y Estados Unidos.

En un comunicado, las familias de los rehenes explicaron que habían trasladado a Macron el mensaje de que cualquier planificación o debate sobre el «día después» en Gaza debe incluir la máxima prioridad para asegurar la liberación de sus seres queridos.

En la reunión, que según precisaron duró dos horas, las familias de rehenes instaron «a los responsables de la toma de decisiones en Israel y en todo el mundo a que no sea posible un nuevo capítulo en Oriente Medio sin el regreso de los 48 rehenes: los vivos para su rehabilitación y los asesinados para un entierro digno».

Macron aseguró a las familias, según dijeron éstas, que desde el 7 de octubre los rehenes han sido una prioridad constante y siguen siendo su prioridad, y que seguía reconociendo la importancia fundamental de su liberación en cualquier debate sobre el fin de la guerra.

El presidente francés ha hablado en varias ocasiones con las familias de los rehenes franceses y de las víctimas de los atentados del 7 de octubre de 2023. Ocho rehenes de nacionalidad francesa fueron secuestrados aquel día, de los cuales tres murieron y cinco fueron liberados.

A finales de julio, Macron anunció que Francia reconocería el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU, en la que el presidente francés está previsto que pronuncie su discurso el 23 de septiembre y un día antes copresidirá una conferencia internacional sobre Palestina, con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

El anuncio de Macron causó un hondo malestar en el Gobierno israelí, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, le declaró persona non grata.

Canadá, Australia, Malta y Reino Unido han mostrado su disposición a sumarse a la lista de 147 países (de los 193 miembros de la ONU, entre ellos España) en otorgar ese reconocimiento. EFE

