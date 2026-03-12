Macron recibe a Zelenski el viernes para hablar de la evolución de la guerra en Ucrania

2 minutos

París, 12 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe este viernes en París a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar de las últimas evoluciones del escenario bélico, en particular con los compromisos de los aliados de Kiev y de la forma de presionar a Rusia.

El Elíseo destacó en un comunicado que los dos dirigentes hablarán sobre la situación actual, el apoyo de Francia y de los socios europeos para ayudar a Ucrania «a defenderse y sobre los medios para reforzar la presión sobre Rusia, en particular con la lucha contra su flota fantasma».

Una alusión directa a los barcos que utiliza Rusia para exportar su petróleo tratando de sortear las sanciones internacionales.

Macron y Zelenski también abordarán, según la presidencia francesa, «las condiciones de una paz justa y duradera», y en ese punto examinarán los compromisos de la Coalición de Voluntarios.

El pasado 24 de febrero se produjo el último encuentro virtual de la Coalición de Voluntarios, que reúne a una treintena de países, en su inmensa mayoría europeos, que preparan garantías de seguridad para cuando se alcance un alto el fuego o un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

El Elíseo subrayó en su comunicado que en este cuarto año de guerra en el que se ha entrado, Rusia está «en situación de fracaso militar, estratégico y económico» y «se obstina a rechazar metódicamente todas las propuestas de alto el fuego» mientras que «Ucrania continúa resistiendo militarmente».

El escenario, o al menos el contexto de la guerra en Ucrania, se ha visto modificado con el conflicto bélico en Oriente Medio, que entre otras cosas ha desviado todavía más la atención de Estados Unidos y corre el riesgo de modificar diferentes elementos.

Entre otras cosas, la escalada de los precios del petróleo y del gas permiten esperar a Rusia un aumento de sus ingresos por las exportaciones, tan importantes para mantener el esfuerzo de guerra, aunque estén obstaculizadas por las sanciones. EFE

