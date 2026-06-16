Macron recibe a Zelenski para una reunión dedicada a Ucrania en la cumbre del G7

1 minuto

Évian (Francia), 16 jun (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este martes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, para una sesión especial durante la mañana centrada en la paz y la seguridad en Ucrania.

Macron, anfitrión de la cumbre, acogió a Zelenski en los jardines del Hotel Royal, donde tiene lugar la cita, a las 9.17 locales (7.17 GMT), y así dar comienzo a la segunda jornada de la reunión del G7, que se clausura mañana miércoles. EFE

cat/mgr/rml

(foto) (vídeo)