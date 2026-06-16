Macron recibe a Zelenski para una reunión dedicada a Ucrania en la cumbre del G7

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este martes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, para una sesión especial durante la mañana centrada en la paz y la seguridad en Ucrania.

Macron, anfitrión de la cumbre, acogió a Zelenski en los jardines del Hotel Royal, donde tiene lugar la cita, a las 9.17 hora local (7.17 GMT), y así dar comienzo a la segunda jornada de la reunión del G7, que se clausura mañana miércoles.

Un recibimiento en persona que Macron solo ha otorgado hasta el momento al líder ucraniano, que llegó anoche a Ginebra, donde mantuvo una reunión con el presidente suizo, Guy Parmelin, antes de desplazarse hoy a Évian, situada a unos 50 kilómetros de distancia.

Según un portavoz de Zelenski, está previsto que mantenga hoy una breve reunión con Macron «sobre la marcha» antes de sentarse a la mesa con el resto de integrantes del G7: el presidente estadounidense, Donald Trump; el canciller alemán, Friedrich Merz; y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Reino Unido, Keir Starmer; Italia, Giorgia Meloni, y Japón, Sanae Takaichi; así como los presidente del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La reunión llega precedida por las declaraciones de Trump la víspera sobre su intención de implicarse de nuevo a fondo en la búsqueda de una solución para la guerra de Ucrania una vez que acaba de alcanzar un acuerdo para encauzar la salida al conflicto con Irán y abrir completamente a finales de esta misma semana el estrecho de Ormuz, vital para el tráfico marítimo internacional, en especial para el petróleo y los fertilizantes.

Trump manifestó que cree que «tal vez» pueda también «hacer algo» para poner fin a la guerra en Ucrania, y aseguró que había hablado el domingo con Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, y que ambos están «abiertos a ello».

Eso es al menos lo que aseguró a los medios en un breve diálogo al principio de su reunión bilateral con Macron, en la que primaron sonrisas forzadas. «Hemos tenido una muy buena conversación ayer (por el domingo) con el presidente Zelenski y el presidente Putin, y creo que quizá podamos hacer algo. Realmente lo creo. Ambos están abiertos a ello», aseguró.

Por su parte, el presidente francés se mostró el lunes esperanzado en poder convencer a Trump de «aumentar la presión sobre Rusia» para poner fin a la guerra.

En una entrevista televisiva, Macron reconoció que lo que quiere «es ver decir a los estadounidenses ‘estamos con vosotros, vamos a continuar la ayuda a Ucrania, vamos a meter más presión contra Rusia'». «La buena negociación -añadió- es que Ucrania y Rusia se sienten en la misma mesa, con los europeos y los estadounidenses».

«Rusia debe comprender que el tiempo no juega a su favor. Ha llegado el momento de detener la guerra y de comprometerse seriamente en negociaciones para una paz justa y duradera», apuntó, por su parte, Costa en una rueda de prensa poco antes del comienzo ayer de la cumbre en Évian, junto a Von der Leyen.

Se trata, subrayó, de un conflicto que ya se prolonga más que la Primera Guerra Mundial y sigue causando un enorme coste humano.

Tras la reunión con los líderes del G7, Zelenski tiene previsto mantener reuniones bilaterales con Merz, Carney y Starmer; así como con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras reuniones. EFE

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