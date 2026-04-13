Macron recibe este lunes en el Elíseo a María Corina Machado, según figura en su agenda

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París, 13 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, tiene previsto recibir en la tarde de este lunes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, según figura en su agenda.

El encuentro entre el jefe del Estado francés y la Premio Nobel de la Paz 2025 está previsto a las 17.30 horas locales (15.30 GMT) en la sede de la presidencia francesa, precisa en su página web el Elíseo.

La presidencia francesa informará solo por redes sociales del encuentro y no ha previsto la presencia de prensa en el interior del recinto, precisaron a EFE fuentes del Elíseo.

La líder opositora venezolana tiene previsto reunirse el próximo viernes en Madrid con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijeron a EFE fuentes de la formación política en Madrid.

Además, Machado recibirá el mismo día de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la ciudad. EFE

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