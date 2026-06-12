Macron recibirá a Meloni el 25 de junio para su primera cumbre franco-italiana

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El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá el próximo 25 de junio en la ciudad de Antibes a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para su primera cumbre bilateral, indicó este viernes la presidencia francesa.

Francia e Italia, segunda y tercera economía de la Unión Europea respectivamente, son aliados en la OTAN y miembros del grupo de países industrializados G7, y en 2021 reforzaron su relación bilateral con la firma del Tratado del Quirinal.

«Esta cumbre permitirá profundizar la cooperación franco-italiana en varios sectores estratégicos, en particular la defensa, el sector espacial, la energía y las infraestructuras», indicó la presidencia francesa.

El centroderechista Macron y Meloni, al frente de un gobierno ultraconservador desde octubre de 2022, nunca habían celebrado una cumbre bilateral. La tensión en temas como la migración marcaron los primeros meses en el poder de la italiana.

El regreso en enero de 2025 del estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca, con quien la jefa de gobierno italiana exhibía hasta hace poco su complicidad, también alteró los equilibrios.

No obstante, Macron y Meloni buscaron disipar las tensiones durante una larga reunión cara a cara en Roma en junio de 2025, proclamando su «compromiso común por una Europa más soberana» y «fuertes convergencias en la agenda europea de competitividad».

La cumbre en Antibes, ciudad francesa situada a unos 40 kilómetros de la frontera con Italia a orillas del Mediterráneo, también abordará la actualidad internacional, días después de que ambos coincidan en la reunión del G7 en Francia.

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