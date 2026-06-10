Macron reconoce el daño a la confianza en las instituciones por el ‘caso Lyhanna’

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París, 10 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este miércoles que las disfunciones que ha puesto de manifiesto el ‘caso Lihanna’, la muerte de una niña de 11 años a manos de un sospechoso con múltiples antecedentes de violaciones o abusos a menores, daña la confianza en las instituciones, pero pide no legislar con precipitación.

«Es evidente que ha habido disfunciones manifiestas. Hay que analizar ahora lo que responde a responsabilidades individuales y a las disfunciones sistémicas en el conjunto de los servicios públicos implicados», señaló el presidente durante el Consejo de Ministros, según reveló la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

En paralelo, el presidente consideró que este caso pone en cuestión «la confianza en las instituciones», lo que exige una respuesta del Estado.

Pero señaló que es preciso esperar a las conclusiones de las investigaciones administrativas abiertas por los Ministerios de Justicia e Interior para no actuar «con demagogia» y «precipitación» y reforzar «lo que sea necesario pero «solo en función de los hechos».

«No se responde a un drama con gritos», agregó Macron, criticado en los últimos días por haber asegurado que las instancias policiales y judiciales francesas no carecen de medios y recordar que son los departamentos que más han visto subir sus presupuestos.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, admitió este miércoles en el Senado que sí hay un problema de financiación de la justicia, pero negó que afecte al ‘caso Lyhanna’.

François Roujou de Boubée, abogado de la niña, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado día 4 en un granero abandonado en la localidad de Puycasquier, al sur del país, respondió a Macron que «los medios dados a la justicia y su eficacia son el corazón del problema».

El asesinato de la menor ha levantado un gran revuelo en el país después de que se conociera que el principal sospechoso había sido objeto de varias denuncias y alertas por presuntas violaciones de menores sin que llegara a ser interrogado ni puesto bajo custodia policial.

Lecornu anunció que el Ejecutivo estudiará nuevas medidas para evitar este tipo de casos y anunció «un cribado de los casos», más de 70.000 que el ministro de Justicia, Gérarld Darmanin, se comprometió a revisar tras este drama antes del 14 de julio.

Además, señaló que a partir de ahora los archivos de casos de abusos de menores deberán ser justificados por los magistrados, para evitar que se repita lo que sucedió con el sospechoso del crimen de Lyhanna.

En paralelo, la prensa francesa reveló que el padre del principal sospechoso había sido acusado en 2013 de una violación a una de sus nietas, de 10 años, que fue archivada por falta de pruebas.

El hermano del sospechoso también fue arrestado durante varias horas después de que acudiera a comisaría a presentar una denuncia por difamación, al recibir insultos en redes sociales, y la consulta de su historial judicial desvelara que tenía antecedentes por la denuncia de una mujer de secuestro y violación. EFE

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