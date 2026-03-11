Macron recuerda a las víctimas por el 11M, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

París, 11 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recordó este miércoles a las víctimas del terrorismo, en el designado Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en coincidencia con el aniversario de los ataques ocurridos en Madrid en 2004, y prometió que su país seguirá combatiéndolo.

«Este 11 de marzo, la nación recuerda a las víctimas del terrorismo. Su memoria nos obliga a permanecer unidos, defender los principios de la República y luchar contra el odio», señaló en sus redes sociales.

Y como el terrorismo «sigue azotando al mundo», Francia «continuará luchando por la libertad», prometió el jefe de Estado.

Francia ha sufrido varios atentados graves en los últimos años, relacionados especialmente con el yihadismo, como los ataques a la revista satírica Charlie Hebdo en enero de 2015 o los del 13 de noviembre de ese mismo año en París, que dejaron 130 muertos, la mayoría en la sala de conciertos Bataclan.

En Niza, durante el festivo nacional del 14 julio de 2016, otro ataque dejó 86 muertos al entrar un camión en una de las principales avenidas de la ciudad costera para arrollar a los transeúntes.

Más recientemente, en 2020, causó especial conmoción el asesinato del profesor Samuel Paty, quien fue decapitado por un joven radicalizado de origen checheno tras haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase en la que trató la libertad de expresión. EFE

