Macron replica a Trump que no cederá en su demanda para suprimir la tasa a las digitales

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Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que no cederá a la exigencia de Donald Trump para que suprima el impuesto a las compañías digitales, bajo la amenaza de aranceles al vino y al champán, y avanzó que sobre esa cuestión mantendrá una discusión «respetuosa pero firme».

«El impuesto a las digitales, los europeos lo decidieron, varios países la han puesto en marcha y forma parte de nuestro derecho. No son los Estados Unidos los que deciden por el derecho de los europeos ni de los franceses», subrayó Macron en una entrevista al canal de televisión francés TF1 desde Évian, pocas horas antes de recibir para una entrevista a Trump, al inicio de la cumbre del G7.

Reaccionaba así a una información publicada este lunes por The New York Times, según la cual Trump ha advertido al presidente francés de que impondrá aranceles del 100 % al vino y al champán francés si no retira el impuesto a las digitales, que afecta sobre todo a las compañías estadounidenses del sector. EFE

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