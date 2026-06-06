Macron rinde homenaje a Bernadette Chirac: «Una gran dama de corazón»

2 minutos

París, 6 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este sábado su pesar por el fallecimiento de Bernadette Chirac, viuda del expresidente Jacques Chirac, a quien calificó como «una gran dama de corazón» y una figura clave de la vida pública francesa.

«Gran dama de corazón, Bernadette Chirac ha marcado nuestra historia y la vida de Corrèze, donde fue elegida, al lado del presidente Jacques Chirac, y ha impactado también el destino de millones de enfermos anónimos gracias a su compromiso íntimo y constante», señaló Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Macron añadió que, junto a su esposa, Brigitte, recibió la noticia «con gran tristeza» y subrayó que Bernadette Chirac «cambió tantas vidas con discreción y obstinación».

El presidente concluyó que «la Nación comparte el dolor de su familia, de sus seres queridos y de todos aquellos que la amaban».

El líder del Partido Socialista, Oliver Faure, destacó por su parte que Bernadette Chirac «no era solo la ‘mujer de’ o la ‘viuda de'», ya que «supo hacerse un lugar en un siglo en el que las mujeres aún se presentaban como la simple prolongación de sus esposos».

«A su manera, participó en la lucha feminista. A su familia, sus allegados, sus compañeros políticos, todas mis condolencias», manifestó Faure también en un mensaje en redes sociales.

Bernadette Chirac falleció durante la pasada noche a los 93 años, según informó este sábado su familia a la prensa local.

Nacida en París el 18 de mayo de 1933 como Bernadette Chodron de Courcel, fue una destacada figura política y pública, vinculada durante décadas a la vida institucional de Francia.

Reconocida por su fuerte carácter, su participación activa en campañas electorales y su constante presencia en la vida pública, Bernadette Chirac destacó tanto por su labor institucional como por mantener un perfil propio dentro del entorno de los Chirac, consolidándose como una figura emblemática de la política y la sociedad francesa del siglo XX y principios del XXI.

Formada en el Instituto de Estudios Políticos de París y especializada en arqueología, Bernadette Chirac inició su actividad política en 1971 como concejala municipal de Sarran, en Corrèze, y en 1979 se convirtió en la primera mujer en acceder al parlamento departamental de ese departamento.

Presidió también varias instituciones, entre ellas la Fundación de Hospitales de París desde 1994, y ejerció como primera dama de Francia durante doce años, desde el 17 de mayo de 1995 hasta el 16 de mayo de 2007. EFE

cat/av