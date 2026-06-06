Macron rinde homenaje a Bernadette Chirac: «Una gran dama de corazón»

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París, 6 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este sábado su pesar por el fallecimiento de Bernadette Chirac, viuda del expresidente Jacques Chirac, a quien calificó como «una gran dama de corazón» y una figura clave de la vida pública francesa.

«Gran dama de corazón, Bernadette Chirac ha marcado nuestra historia y la vida de Corrèze, donde fue elegida, al lado del presidente Jacques Chirac, y ha impactado también el destino de millones de enfermos anónimos gracias a su compromiso íntimo y constante», señaló Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Macron añadió que recibió la noticia «con gran tristeza» y subrayó que Bernadette Chirac «cambió tantas vidas con discreción y obstinación», en alusión a su labor al frente de la Fundación de Hospitales de París, cuya presidencia cedió en 2019 a Brigitte Macron, quien expresó su «inmenso respeto» por su labor.

Para rendir homenaje a Bernadette Chirac, el Palacio del Elíseo puso hoy a disposición de los ciudadanos un libro de condolencias, que seguirá abierto el domingo. Con ella, «se termina la época de políticos que amaban a Francia y que tenían un estatus. Es muy triste», se lamentó en declaraciones a EFE Joan tras dejar escrito un mensaje para la familia Chirac.

En una publicación de Instagram, el expresidente Nicolas Sarkozy, quien relevó a Chirac en el Elíseo, despidió a una «gran amiga», quien apoyó su candidatura en las elecciones presidenciales de 2007 a pesar de que su marido no lo hizo.

«Es una época la que termina con su partida. Siento, como muchos franceses, una profunda nostalgia», dijo Sarkozy, que también expresó su «profundo afecto» a su hija Claude y a su nieto Martin.

También el socialista François Hollande, quien sustituyó a Sarkozy en el Elíseo, elogió a una mujer «comprometida» y «al servicio de Corrèze, (donde) fue su representante electa durante casi cuarenta años. Puedo dar fe de que nunca abandonó a su cantón», escribió en sus redes sociales.

Los reconocimientos a Bernadette Chirac, quien falleció durante la pasada noche a los 93 años, según informó este sábado su familia, se sucedieron desde el anuncio de su muerte múltiples sectores, también desde el empresarial.

«Su excelente criterio, su gusto por la elegancia y la creatividad, así como su profundo conocimiento de diversas culturas del mundo, aportaron enormemente al Consejo de Administración de LVMH, al que la invité a unirse en 2010 y a cuyo trabajo contribuyó hasta 2019», dijo su presidente, el multimillonario Bernard Arnault.

Nacida en París el 18 de mayo de 1933 en el seno de una familia de aristócratas y diplomáticos como Bernadette Chodron de Courcel, fue una destacada figura política y pública, vinculada durante décadas a la vida institucional de Francia.

Reconocida por su fuerte carácter, su participación activa en campañas electorales y su constante presencia en la vida pública, Bernadette destacó tanto por su labor institucional como por mantener un perfil propio dentro del entorno de los Chirac, consolidándose como una figura emblemática de la política y la sociedad francesa del siglo XX y principios del XXI.

Formada en el Instituto de Estudios Políticos de París y especializada en arqueología, Bernadette Chirac inició su actividad política en 1971 como concejala municipal de Sarran, en Corrèze, y en 1979 se convirtió en la primera mujer en acceder al parlamento departamental de ese departamento, donde renovó su cargo de forma ininterrumpida durante casi cuatro décadas.

Presidió también varias instituciones, entre ellas la Fundación de Hospitales de París desde 1994, y ejerció como primera dama de Francia durante doce años, desde el 17 de mayo de 1995 hasta el 16 de mayo de 2007. EFE

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