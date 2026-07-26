Macron rinde tributo al sacerdote Jacques Hamel, asesinado por extremistas hace una década

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París, 26 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y otras personalidades rindieron tributo este domingo al sacerdote católico Jacques Hamel (1930–2016), al cumplirse una década de su asesinato a manos de dos extremistas vinculados al Estado Islámico (EI) mientras celebraba misa en Normandía.

«No olvidamos al padre Jacques Hamel. Hace diez años, un día como hoy, fue cobardemente asesinado por dos terroristas islamistas, convertido en objetivo porque encarnaba el rechazo al odio, la fraternidad y la esperanza», recordó Macron en su cuenta de X.

El presidente francés envió «el saludo fraterno y fiel de la nación» a sus seres queridos, a sus feligreses y a todos los habitantes de Saint-Étienne-du-Rouvray, donde el sacerdote murió degollado.

«Su memoria nos obliga. Nos obliga a defender sin descanso la libertad de conciencia que garantiza y protege la República. Frente al terrorismo islamista, Francia permanece unida. Fiel a aquello que la fundamenta. Resuelta a no ceder nada ante quienes quieren dividirnos», sentenció el jefe de Estado.

A los homenajes a su figura se sumaron también personalidades como el ministro de Interior, Laurent Nuñez, quien lo describió como un «hombre de paz, dignidad y valentía, profundamente comprometido con el diálogo interreligioso».

«Seguirá siendo el símbolo de una Francia que se niega a ceder ante el odio y el obscurantismo. La nación no olvida. Continuamos con una determinación intacta la lucha contra el terrorismo islamista», agregó también en X.

Con motivo del aniversario, en Saint-Étienne-du-Rouvray se organizó una ceremonia de recuerdo que contó entre los invitados con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y con François Hollande, quien era presidente en el momento del asesinao, según informó la cadena pública Franceinfo.

El asesinato de Jacques Hamel fue el primero de un sacerdote en Francia por terroristas y se produjo apenas 14 días después del ataque que en Niza mató a 86 personas e hirió a más de 300, al penetrar un terrorista con su vehículo en el paseo marítimo durante la celebración de la Fiesta Nacional del 14 de julio para arrollar a la gente.

Hamel era conocido por su cercanía y por su activo compromiso con el diálogo interreligioso, especialmente con la comunidad musulmana local. Su muerte conmocionó al mundo y motivó que la Iglesia católica abriera de forma prioritaria su proceso de beatificación. EFE

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