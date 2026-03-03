Macron se dirigirá a la nación ante la nueva crisis en Oriente Medio

(Actualiza con conversaciones que ha mantenido Macron este martes)

París, 3 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pronunciará un discurso televisado a la nación esta noche a las 20.00 horas (19.00 GMT) ante el agravamiento de la crisis en Oriente Medio, informó el Elíseo.

Este nuevo discurso de Macron se produce tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido bombardeando bases militares estadounidenses y de otros aliados en varios países del Golfo.

Macron, que la víspera anunció el primer refuerzo de su arsenal nuclear en tres décadas, suele dirigirse a la nación cuando se producen crisis internacionales que afectan a Francia, como sucedió tras la invasión rusa de Ucrania en 2023.

Francia, que cuenta con bases militares en el Golfo Pérsico, ha mostrado su disposición a ayudar en labores defensivas a sus aliados atacados por Irán, mientras que Nicosia anunció hoy que París enviará una fragata y sistemas antimisiles y antidrones después de que la isla mediterránea sufriera un ataque atribuido a Irán, algo que París no ha confirmado aún.

El Elíseo reveló posteriormente que Macron mantuvo contactos durante el día con los dirigentes de Chipre, Líbano, Catar, Emiratos Árabes Unidos y de la región autónoma del Kurdistán para tratar la situación de Oriente Medio. EFE

