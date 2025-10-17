Macron se entrevistará en cumbre mediterránea con el rey de Jordania por el pacto en Gaza

París, 17 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se entrevistará el próximo lunes en la XII Cumbre EU-MED9 de Eslovenia con el rey de Jordania, Abdalá II, para hablar sobre el papel que los europeos podrán desempeñar en «la puesta en marcha» del acuerdo de paz logrado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, informaron este viernes fuentes del Elíseo a periodistas.

Estas fuentes explicaron que el encuentro con el monarca se realizará en la localidad costera de Portorož (Eslovenia), donde también participarán los otro ocho líderes europeos del Grupo Euromediterráneo y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen.

«Jordania, junto a Egipto, es uno de los actores clave en Oriente Medio (…) Ahora que acaba de suceder el acuerdo por los rehenes es cuando es más pertinente la cuestión de la reconstrucción y el papel que los europeos vayan a jugar», dijeron las fuentes, que recordaron que la UE «es el principal donante» en Gaza.

El Elíseo no dio detalles de la posible implicación de la UE en la Franja, aunque habló de la importancia de «la estabilización y reconstrucción» de Gaza y «el apoyo» a la Autoridad Palestina.

Respecto a la XII Cumbre EU-MED9, integrada por los presidentes o jefes de Gobierno de Portugal, Francia, Italia, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia, Croacia y España, París aseguró que la idea es también intentar que los países del arco mediterráneo pesen a la hora de cerrar el presupuesto plurianual de la UE.

La presidencia francesa comentó la importancia de proteger sectores como el del ​acero, el automóvil, la unión del mercado de capitales, el mecanismo de ajuste en frontera por Carbono y medidas de simplificación para fomentar la competitividad.

El Elíseo aclaró que en esta cita no se hablará específicamente del acuerdo sobre inmigración firmado por Francia y el Reino Unido -asunto que inquieta a varias capitales europeas- y adelantó que también se abordará la situación en Ucrania, aunque sin aportar detalles.

Tras la cumbre del 20 de octubre, Macron viajará el 21 a Liubliana, capital de Eslovenia, para reunirse con las principales autoridades del país, entre ellas el primer ministro, Robert Golob.

La visita del mandatario francés coincidirá con el anuncio de un acuerdo de la empresa naviera francesa CMA CGM en Eslovenia. EFE

