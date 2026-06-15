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Macron se muestra contrario al cobro de peaje en estrecho de Ormuz: sería «un paso atrás»

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Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró este lunes contrario al cobro de un peaje en el estrecho de Ormuz, al tiempo que aseguró que Francia, Reino Unido, Italia y los Países Bajos están listos para desplegar rápidamente recursos como parte de la misión internacional de protección de tráfico marítimo en ese punto estratégico del comercio mundial.

En una entrevista a la televisión TF1 pocas horas antes del que comience la cumbre del G7, el jefe de Estado francés consideró que reabrir el estrecho de Ormuz con peaje constituiría «un paso atrás».

«Obviamente, eso no es lo que queremos en absoluto, porque sentaría un precedente. Hay muchos otros estrechos en el mundo: si cobramos peaje cada vez, ¿cuál será la consecuencia? Aumentarán los precios para todo el mundo «, explicó Macron. EFE

cat/ac/jgb

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