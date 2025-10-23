Macron se muestra optimista sobre las posibilidades de firmar el acuerdo UE-Mercosur

2 minutos

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que la Unión Europea decidirá en las próximas semanas sobre la firma del acuerdo comercial con el Mercosur pero subrayó que las medidas adoptadas para proteger a los sectores europeos más expuestos «van en la buena dirección».

El mandatario francés matizó, no obstante, el entusiasmo del canciller alemán, Friedrich Merz, quien aseguró que durante la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE celebrada hoy en Bruselas los Veintisiete dieron luz verde para que sus embajadores firmen el acuerdo comercial, incluida Francia, el país que más reservas tiene.

En una rueda de prensa tras el encuentro, Macron explicó que «el trabajo continúa» para finalizar las cláusulas de salvaguarda que ha introducido la Comisión Europea para limitar el impacto a ciertos sectores europeos, por ejemplo con el refuerzo de los controles aduaneros o de los controles sanitarios y fitosanitarios de los productos que llegan al bloque comunitario y que París considera «imprescindibles» para mejorar el texto.

«El Gobierno francés, como los otros, espera estas respuestas, pero todo va en la dirección correcta para proteger a los sectores más expuestos y también a los consumidores europeos», dijo.

Por su parte, el canciller alemán dijo que la UE y el Mercosur podrían firmar definitivamente el acuerdo, que luego necesitará también la ratificación de la Eurocámara.

«Confío en que se hará con gran celeridad y en un periodo de tiempo muy corto», dijo tras una cumbre en la que el pacto comercial no fue debatido por los Veintisiete.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, informó a los líderes de que el acuerdo podría firmarse el 20 de diciembre y les llamó a dar un mandato a sus respectivos embajadores para que hagan los necesarios trámites a tiempo.

lpc-par-ma/ahg/rrt