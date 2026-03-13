Macron sostendrá cumbres en Japón y Corea del Sur desde finales de marzo

Tokio/Seúl, 13 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, realizará visitas de Estado a Japón y Corea del Sur del 31 de marzo al 3 de abril, según anunciaron este viernes las autoridades japonesas y surcoreanas, a fin de promover la cooperación con Tokio y elevar las relaciones bilaterales a «un nivel estratégico» con Seúl.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, confirmó en su rueda de prensa diaria que el mandatario francés y la primera dama, Brigitte Macron, serán recibidos en Tokio del 31 de marzo al 2 de abril.

Durante su estancia, mantendrán un encuentro con el emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón, quienes tienen previsto ofrecerles un almuerzo. Además, la primera ministra, Sanae Takaichi, mantendrá una reunión de trabajo con Macron, seguida de una cena.

«Japón y Francia son socios especiales que comparten valores y principios fundamentales. Con la visita de Macron, esperamos que las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones se fortalezcan y profundicen aún más», expresó Kihara.

Por otro lado, la portavoz de la oficina presidencial surcoreana, Kang Yu-jung, informó durante la jornada que Macron viajará al país asiático del 2 al 3 de abril, en la primera visita de un jefe de Estado francés a Corea del Sur en los últimos once años.

También se convierte así en el primer líder europeo que realiza una visita de Estado a Seúl desde que Lee Jae-myung llegó al poder en junio de 2025, y coincide con el 140º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.

«Esperamos que esta visita de Macron se convierta en un hito importante para desarrollar aún más las relaciones bilaterales, construidas sobre la confianza acumulada durante los últimos 140 años, hacia una relación más estratégica y orientada al futuro», manifestó Kang.

Asimismo, espera que «sirva como una oportunidad para fortalecer los esfuerzos conjuntos de ambos países, destinados a contribuir al crecimiento y la prosperidad sostenibles e inclusivos de la comunidad internacional».

Lee y Macron celebrarán el 3 de abril (viernes) una ceremonia oficial de bienvenida, una cumbre bilateral, una ceremonia de firma de tratados y memorandos de entendimiento, y un almuerzo de Estado. Ambos planean «discutir ampliamente medidas para fortalecer la cooperación en diversos ámbitos» con el objetivo de «elevar las relaciones bilaterales a un nivel estratégico».

Asimismo, las autoridades surcoreanas prevén abordar «en profundidad la situación regional» y las «cuestiones globales», en medio de las tensiones entre Seúl y Corea del Norte y el actual conflicto en Oriente Medio. EFE

